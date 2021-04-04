Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda vaka sayısı 13 oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda pozitif isim sayısının 13'e yükseldiği açıklandı



Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (4 Nisan Pazar) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve toplamda altı oyuncu/teknik ekip mensubumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı on üç olmuştur. Oyuncu ve teknik ekip mensuplarımızın tedavi ve kontrol süreci başlamıştır."



