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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında

Sarı-kırmızılı ekip, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında yarın Polonya ekibi Energa Torun ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında
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30 Ekim 2018 10:40
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında 31 Ekim Çarşaöba günü Polonya ekibi Energa Torun ile deplasmanda karşılaşacak.

Torun Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi Niki Lefkada'yı 81-61 mağlup etti. Polonya temsilcisi ise ilk hafta maçında Rus ekibi MBA Moskova'ya 86-82 yenildi.

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