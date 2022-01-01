Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 vaka

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Oyuncuların tedavi protokolünün ve kontrol sürecinin başladığı belirtildi.
Sarı - kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.
Oyuncuların tedavi protokolünün ve kontrol sürecinin başladığı belirtildi.
Sarı - kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.