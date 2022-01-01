Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 vaka

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 6 vaka
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01 Ocak 2022 15:41
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda gerçekleştirilen PCR testleri sonrasında 6 oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Oyuncuların tedavi protokolünün ve kontrol sürecinin başladığı belirtildi.

Sarı - kırmızılıların Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynayacağı Bursa BŞB. ve Bellona Kayseri Basketbol maçları, pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.


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