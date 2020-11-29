Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'e katılamıyor

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'e katılamıyor
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29 Kasım 2020 13:37
Galatasaray Kulübü, Kadın Basketbol Takımı'nın, Euroleague Women fanus turnuvasına katılmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Women organizasyonunun Macaristan'da düzenlenecek birinci grup aşamasına katılamayacağını duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada son bir haftada üç oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve 1-4 Aralık tarihinde Macaristan'da düzenlenecek turnuvaya katılmama kararının alındığı belirtildi.





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