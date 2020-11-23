Galatasaray Kadın Basketbol oyuncusunda kırık tespit edildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Meltem Yıldızhan'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray Kadın Basketbol oyuncusunda kırık tespit edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Kasım 2020 18:37
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Meltem Yıldızhan'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan, 23 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda eline aldığı darbe sonucunda ileri tetkiklerinin yapılması için sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de kontrollerden geçmiştir. Oyuncumuzun yapılan kontrollerinde sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Bu hafta içi operasyonu planlanan oyuncumuzun rehabilitasyon süreci iki ay olarak öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı. 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için