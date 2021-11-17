Galatasaray Kadın Basketbol'da idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevi Melahat Aydın'a verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kadın Basketbol'da idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi
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17 Kasım 2021 14:43
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda idari menajerlik görevine Melahat Aydın getirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Melahat Aydın'ın basketbol kariyerinde BOTAŞ, Güre Belediyespor, İstanbul Üniversitesi, Migros, Erdemirspor, Ceyhan Belediyespor ve Mersin Büyükşehir Belediyespor formalarını giydiği belirtilerek, "Kadın Basketbol Takımı'mızda idari menajerlik görevini üstlenecek olan Melahat Aydın'a Galatasaray ailesine hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.


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