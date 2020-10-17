Galatasaray Kadın Basketbol, 18 sayı farkla kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray Kadın Basketbol, 18 sayı farkla kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2020 16:03
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 75-57 yendi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, karşılaşmayı salonda takip etti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Orkun Yurttaş, Mustafa Candemir Tabak

Galatasaray: Asena Yalçın 9, Williams 18, Pelin Derya Bilgiç 6, Steinberga 23, Alarie 6, Cansu Köksal 2, Sude Yılmaz, Hruscakova 6, Meltem Yıldızhan 5, Simge Tokmak, Melisa Eroğlu, Mısra Albayrak

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Nihan Demirkol 4, Hanusova 10, Atkins 15, Cannon 21, Naile Çırak, Sera Özelçi 2, Gizem Sezer 5, Şuğranur Hatice Sönmez, Baric 

1. Periyot: 18-6

Devre: 39-23

3. Periyot: 60-41








SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için