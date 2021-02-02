❌22' Giuliano (P)

⚽45' Onyekuru

⚽64' Donk

⚽90+2' Mustafa Muhammed (P)



Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı.



📈Galatasaray, 2012/13'ten sonra ilk kez Başakşehir'i sezonun 2 maçında da mağlup etti. pic.twitter.com/vX55Rc0EhV



— Sporx (@sporx) February 2, 2021

FATİH TERİM'DEN İLK 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

AYKUT KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

YENİLERDEN MUSTAFA MUHAMMET KADRODA

YENİ TRANSFERLER YEDEKLER ARASINDA

GALATASARAY, 5 EKSİKLE ÇIKTI

GALATASARAY DAHA ETKİLİ BAŞLADI

MUSLERA, PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

PENALTIDAN SONRA OYUN DENGELENDİ

DONK'UN ORTASI, ONYEKURU'NUN KAFASI: 1-0

BAŞAKŞEHİR, 2. YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

RYAN DONK BU KEZ ATTI: 2-0

Galatasaray'da Ryan Donk, son 4 maçta hücum katkısıyla yıldızlaştı. 🔥



⚽Denizlispor

🎯Malatyaspor

❌Gaziantep FK

⚽🎯Başakşehir pic.twitter.com/FUm7knOxvC



— Sporx (@sporx) February 2, 2021

MUSTAFA MUHAMMET GOLLE BAŞLADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.Başakşehir'de Giuliano, 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 45. dakikada Ryan Donk'un asisti ve Henry Onyekuru'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Ryan Donk, 64. dakikada kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek maçın skorunu belirledi.Bu sonucun ardından Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 45'e yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Başakşehir ise 24 puanda kaldı.Galatasaray, bir sonraki lig maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de iki değişiklikle sahaya çıktı.Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Gaziantep'i 2-1 yendiği müsabakada ilk 11'de başlayan futbolculardan Younes Belhanda ve Emre Akbaba yedeğe çekildi. Teknik direktör Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşısında bu futbolcuların yerlerine Peter Etebo ve Henry Onyekuru'yu görevlendirdi.Sarı-kırmızılı takım maça, Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru ve Ryan Babel ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Younes Belhanda ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Valentine Ozornwafor ve Bertuğ Elmaz oturdu.Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a konuk olan Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Aykut Kocaman yönetiminde ilk maçına çıktı. Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen ve 2,5 yıllık sözleşmeye imza atan Aykut Kocaman, takımının başında ilk kez Galatasaray deplasmanında saha kenarında yer aldı.Kocaman, turuncu-lacivertli takımın sahasında 5-1 kaybettiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Kocaman; Mehmet Topal, Aleksic, Junior Fernandes ve Demba Ba'nın yerine Azubuike, Gulbrandsen, Crivelli ve sakatlıktan dönen Giuliano'ya ilk 11'de şans verdi.Turuncu-lacivertli ekip; Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Deniz Türüç, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'iyle sahaya çıktı.Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammed, karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Sarı-kırmızılı ekibin Mısır temsilcisi Zamalek'ten 1,5 sezonluğuna kiraladığı 23 yaşındaki santrfor, Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde görev bekledi.Galatasaray'ın yeni transferlerinden DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes ise kadroda bulunmadı.Medipol Başakşehir'in transferin son gününde kadrosuna kattığı iki oyuncu, yedekler arasında yer aldı.Tolga Ciğerci ve Youssuf Ndayishimiye, yedekler arasında forma şansı bekledi.Sarı-kırmızılı takımda tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao da kadroda yer almadı.Öte yandan karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay, doğumunun 85. yılında anıldı.Mücadeleye Galatasaray daha etkili başlayan taraf oldu. İlk 15 dakikayı etkili geçen Galatasaray'a karşı Başakşehir, kendi yarı alanındaki 40 metrelik bölümde savunma yaptı.Başakşehir ilk etkili atağını 16. dakikada yaptı. Giuliano'nun merkezinde olduğu atakta Gulbrandsen kaleye etkili ve sert bir şut çekti ancak Muslera, topu kornere çeldi.19. dakikada kullanılan Başakşehir korneri sırasında Marcao'nun Epureanu'ya dirsekle faul yaptığını VAR uyarısıyla tespit eden Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi.22. dakikada Giuliano'nun sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera soluna giden topu yatarak kontrol etmeyi başardı.Penaltıdan önce Galatasaray üstünlüğüyle geçen oyun, bu dakikadan sonra daha dengeli oynanmaya başlandı. Merkezi kalabalık tutan iki takım, hücumda kanatları kullanmayı tercih etti. Kalecilerin ve savunma oyuncularının başarısının dikkat çektiği bu bölümün ardından skoru değiştirmeyi başaran, yine bir kanat ortasıyla Galatasaray oldu.Topla birlikte hareketlenen Ryan Donk, sağ çaprazdan etkili bir 'muz' ortası yaptı. Bu orta ceza sahası içerisinde dört Başakşehirli oyuncuyu geçti ve arka direkte Henry Onyekuru, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Galatasaray, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.Galatasaray'da ikinci yarının başında Arda Turan ve Etebo kenara geldi, Belhanda ve yeni transfer Mustafa Muhammet oyuna dahil oldu.Başakşehir, ikinci yarıya daha etkili bir başlangıç yaptı. Kanatları kullanan Başakşehir, 45-55 arasını daha atak geçti.Galatasaray, ikinci yarıdaki ilk ciddi atağını 55. dakikada yaptı. Younes Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Muhammet, penaltı noktasının önünden iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.Galatasaray, dakikalar geçtikçe baskısını artırmaya başladı. Bu baskının sonucunda Ryan Donk, 64'te farkı ikiye çıkardı.Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Donk altıpasın önünde iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu.Aykut Kocaman, skor 2-0'a geldikten sonra 69'da üç oyuncu birden değiştirdi. Giuliano, Gulbrandsen ve Mahmut Tekdemir yerine Demba Ba, Junior Fernandes ve Tolga Ciğerci oyuna dahil oldu.Galatasaray, son 20 dakikalık bölümde savunma güvenliğini ön plana alıp hızlı hücumlarla gol arayışını sürdürdü. Savunmasında açık vermeyen Galatasaray, zaman zaman rakip kalede etkili oldu.Sarı kırmızılı ekip, Onyekuru ile 90+1. dakikada penaltı kazandı. Galatasaray'ın yeni transferi Mustafa Muhammet, 90+2. dakikada penaltı vuruşunda kaleci Mert Günok'u geçti ve maçın skorunu belirledi.16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.: Türk Telekom: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo (Dk. 46 Mustafa Muhammed), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu), Arda Turan (Dk. 46 Belhanda), Onyekuru (Dk. 90+2 Ömer Bayram), Babel (Dk. 85 Kerem Aktürkoğlu): Mert Günok, Ömer Ali Şahiner (Dk. 85 Muhammed Emin Sarıkaya), Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 69 Tolga Ciğerci), Azubuike (Dk. 88 Ndayishimiye), Deniz Türüç, Giuliano (Dk. 69 Demba Ba), Gulbrandsen (Dk. 69 Junior Fernandes), CrivelliDk. 45 Onyekuru, Dk. 64 Donk, Dk. 90+2 Mustafa Muhammed (Penaltıdan) (Galatasaray): Dk. 21 Marcao (Galatasaray), Dk. 41 Crivelli, Dk. 43 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)