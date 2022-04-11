Galatasaray, Kadıköy'de tarihi fırsatı kaçırdı

20 yıl boyunca Fenerbahçe ile deplasmanlarda oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremeyen Cim Bom, bu seriyi 23 Şubat 2020'de aldığı 3-1'lik galibiyetle noktalamıştı. Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz sezon oynanan maçı da 1-0 kazanarak, üst üste ikinci kez kazanmıştı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Aslan'a müthiş bir fırsat doğdu. Eğer Galatasaray , Sarı-Lacivertli ekibi devirseydi rakibini deplasmanda üst üste 3 kez yenen ilk takım olacaktı, fakat başaramadı.



5 maçlık seriyi tekrarlayacaklardı



Bu arada Cim Bom, Kadıköy'de son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile yenilgi yüzü görmemişti. Eğer Galatasaray, bir kez daha yenilmeseydi önemli bir seriyi daha tekrarlayacaktı. Cim Bom, son olarak 1983- 1988 yılları arasında deplasmanda rakibine karşı 5 maçlık yenilmezlik seri yakalamıştı.









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