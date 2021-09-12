Galatasaray, Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor karşısında da 2-0'dan 2-2'ye yakalandı ve iki maçta 4 puan kaybetti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRABZON'DA İKİ FARKLI İSİM

DORUKHAN YİNE KADRODA YOK

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

BAŞKAN AĞAOĞLU MAÇA GELEMEDİ

İKİ TAKIM DA 4 YERLİYLE SAHADA

BÜYÜK HATA VE İLK GOL

EMRE KILINÇ İLK YARIYA DAMGA VURDU

ABDULLAH AVCI'DAN OYUNA MÜDAHALE

TARAFTARLARDAN ABDÜLKADİR ÖMÜR'E TEPKİ

TRABZONSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

GALATASARAY'DA 2 KRİTİK DEĞİŞİKLİK

TRONDSEN DE SAKATLANDI

NWAKAEME 1 PUANI GETİRDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 4. haftasındaki dev maçta şampiyonluk adaylarından, evindeile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 2-2 sona erdi.Galatasaray, 20. ve 35. dakikalarda maçın sürpriz isimlerinden Emre Kılınç'ın golleriyle 2 farklı üstünlüğü yakalarken, Trabzonspor'a beraberliği getiren golleri 41. dakikada Cornelius ve 62. dakikada Nwakaeme kaydetti.Bu sonucun ardından Trabzonspor ilk kez puan kaybı yaşadı ve 10 puana yükselerek 2. basamakta yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Galatasaray ise yenilmezliğini sürdürürken 8 puanla 5. sıraya yerleşti.Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, evinde Alanyaspor ile karşılaşacak, Trabzonspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.(10 puan) Beşiktaş(10 puan) Trabzonspor(10 puan) Fenerbahçe(10 puan) Konyaspor(8 puan) GalatasarayGalatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, en son oynadığı Giresunspor maçı 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmada Serkan Asan'ın yerine sakatlıktan dönen Bruno Peres'e, forvet hattında ise sakatlığı bulunan Djaniny'in yerine Cornelius'a görev verdi.Sakatlığı devam eden Gervinho da kadroda yer almadı.Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı, sadece UEFA Konferans Ligi 3. turunda Molde ile oynanan ilk maçta yedek kulübesinde yer alan Dorukhan Toköz de kadroya dahil edilemedi.Ayak bileğinde ödemi tam olarak geçmeyen Dorukhan, 7. resmi maçta da takımda görev alamadı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon'a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey'in yerine Yedlin'e, hücum hattında Barış Alper Yılmaz'ın yerine Emre Kılınç'a ve Diagne'nin yerine Halil İbrahim Dervişoğlu'na görev verdi.Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.Trabzonspor kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kızının geçirdiği ev kazası sonucu yaralanması nedeniyle karşılaşmaya gelmedi.Trabzon'a gelen ancak cezası nedeniyle maçı stattan izleyemeyecek olan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da, Ahmet Ağaoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sezon öncesi takımların en fazla 8 yabancı ve en az 3 yerli oyuncuyla sahaya çıkma kararı sonrası ligde oynadığı ilk üç karşılaşmada ilk 11'inde 3 yerli oyuncu yer alan Trabzonspor ile Galatasaray, bu karşılaşmada ilk 11'inde 4 yerli ve 7 yabancı oyuncuya görev verdi.Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi.Trabzonsporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Belirlenen kapasitenin tamamına yakınını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.Galatasaray, Trabzonspor defansının büyük hatasını iyi değerlendirdi ve karşılaşmada ilk golü 20. dakikada buldu.Bordo-mavililerde Edgar Ie'nin hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Galatasaray'da sürpriz bir şekilde ilk 11'de görev alan Emre Kılınç, ilk yarıda dinamizmiyle fark yaratırken, 2 golle takımına büyük katkı yaptı.35. dakikada savunma arkasına atılan topa Kerem hareketlendi ve Uğurcan kalesini zamanında terk edip topu çeldi. Seken topu Halil, penaltı noktasına doğru çevirirken, Emre Kılınç uygun pozisyonda düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2 golün ardından oyunu değiştirmek amacıyla değişikliklerini erkenden kullanmaya karar verdi.36. dakikada o dakikaya kadar etkisiz kalan iki isim İsmail Köybaşı ve Abdülkadir Ömür kenara gelirken, Trondsen ve Yusuf Sarı oyuna girdi.Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Galatasaray derbisi sırasında tepki çeken isim oldu.İlk gol öncesi topu kaptıran ve kaptırdığı top gole dönüşen Abdülkadir Ömür, yenilen ikinci gol sonrasında da tepki çekti. Sahaya giren bir Trabzonspor taraftarı, Abdülkadir Ömür'ün üstüne forma atarak 'Düzgün top oyna' dedi. Sahada morali bozulan Abdülkadir Ömür, 37. dakikada oyundan alındı.Abdülkadir Ömür sahayı terk ederken Trabzonspor tribünleri tarafından ıslıklandı. Takım arkadaşları, yedek kulübesinde Abdülkadir'i teselli etmeye başladı.Trabzonspor, 40. dakikada yakaladığı fırsatı iyi değerlendirerek soyunma odasına 1 farklı geride girmeyi başardı.Sol kanattan yapılan ortada Bakasetas topu indirdi. Arka direkte topla buluşan Cornelius, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu yakın direk dibinden ağlara gönderdi.Galatasaray'da ilk yarıya damgasını vuran Emre Kılınç, aşilindeki ağrı nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.Emre Kılınç'ın yerine Aytaç Kara oyuna dahil oldu ve teknik direktör Fatih Terim, ilk yarının dikkat çeken isimlerinden Morutan yerine de Babel'i oyuna sürdü.Trabzonspor'da 37. dakikada oyuna giren Trondsen de oyundan çıkmak zorunda kaldı.Bordo-mavili ekipte Norveçli futbolcu, 54. dakikada kenara geldi ve yerini Denswil'e bıraktı.İkinci yarıda Trabzonspor'un daha etkili göründüğü anların çoğunlukta olduğu bölümler dikkatleri çekerken, Trabzonspor geri dönüşü tamamlayan golü 61. dakikada buldu.Sol kanattan ceza sahasına sokulan Hamsik'in arka direğe çıkarttığı topla buluşan Nwakaeme çok sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor - Galatasaray maçı 2-2 sona erdi.6. dakikada Peres'in uzak mesafeden yerden şutunda kaleci Muslera, yatarak topu kontrol etti.20. dakikada Galatasaray, golü buldu. Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-121. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Halil İbrahim Dervişoğlu'nun yerden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.25. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.26. dakikada sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Morutan'ın çıkardığı topu Halil İbrahim Dervişoğlu kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi.29. dakikada Hamsik'in pasında, ceza alanı içinde Cornelius'un yerden şutunda, kaleci Muslera, yatarak topa sahip oldu.30. dakikada ceza alanına sokulan Morutan'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelmeyi başardı.33. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Kerem Aktürk'ün şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil İbrahim Dervişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2Bu golün ardından kale arkası bölümünden sahaya giren bir taraftar Abdülkadir Ömür'e bir şeyler söyledikten sonra güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak dışarıya çıkartıldı.41. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas, topu Cornelius'a indirdi. Bu futbolcu topu kontrol ederek ayağıyla filelere yolladı: 1-2.61. dakikada Cicaldao'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Babel'in şutunda top yan ağlarda kaldı.62. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Galatasaray ceza alanı sol tarafında son çizgide topla buluşan Hamsik, rakipten sıyrılarak meşin yuvarlağı uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-271. dakikada ceza alanı çizgisi önünde rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme'nin şutunda kaleci Muslera topa sahip oldu.77. dakikada Cicaldau'nun ortasında, yakın mesafede topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünde Yusuf Sarı çıkardı.90. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muslera, güçlükle topu çeldi.Medical ParkAli Palabıyık, Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun SesigüzelUğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, İsmail Köybaşı (Dk. 37 Trondsen- Dk. 53 Denswil), Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür (Dk. 37 Yusuf Sarı), Bakasetas (Dk. 82 Siopis), Nwakaeme, Cornelius (Dk. 82 Koita)Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Cicaldau (Dk. 83 Taylan Antalyalı), Emre Kılıç (Dk. 46 Aytaç Kara), Morutan (Dk. 46 Babel), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Mostafa Mohamed), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk. 82 Oğulcan Çağlayan)Dk. 20 ve 33 Emre Kılınç (Galatasaray) Dk. 41 Cornelius, Dk. 62 Nwakaeme (Trabzonspor)Dk. 5 Berkan Kutlu (Galatasaray) Dk. 36 Berat Özdemir, Dk. 63 Edgar (Trabzonspor)