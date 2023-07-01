Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
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