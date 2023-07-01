Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı

Galatasaray Kulübü, Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisinin alındığını açıkladı.

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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın bonservisini aldı
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01 Temmuz 2023 17:05
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 17:08
Galatasaray, geçtiğimiz kış transfer döneminde Sassuolo'dan kiralanan Kaan Ayhan'ın bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kaan Ayhan'ın bonservisi için Sassuolo'ya 2.8 milyon euro ödeneceğini ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

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