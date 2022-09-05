Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, milli yıldız Kaan Ayhan'ın transferi için Sassuolo ile anlaşmaya vardı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bitirdi
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05 Eylül 2022 16:44
Kaan Ayhan'ı aylardır kadrosuna katmaya çalışan sarı kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için kulübüyle anlaşma sağladı.

BONSERVİS 4 MİLYON EURO

Sarı kırmızılılar oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

OYUNCUNUN MAAŞI

Kaan ile de 4 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro ödeyecek.

Galatasaray son pürüzlerin ardından oyuncuyu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. 

 
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