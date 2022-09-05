Galatasaray, Kaan Ayhan'ı bitirdi

Kaan Ayhan'ı aylardır kadrosuna katmaya çalışan sarı kırmızılılar, mutlu sona ulaştı.Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için kulübüyle anlaşma sağladı.Sarı kırmızılılar oyuncunun bonservisi için İtalyan ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.Kaan ile de 4 yıllık anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncuya yıllık 1.6 milyon Euro ödeyecek.Galatasaray son pürüzlerin ardından oyuncuyu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.