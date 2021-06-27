Galatasaray, Kaan Ayhan'ı 3 milyon euro'ya bitiriyor

Galatasaray transferde atağa kalktı. Sarı-kırmızılılar, ilk hamlesini Kaan Ayhan için yaptı ve kısa sürede amacına ulaştı. Milli futbolcunun transferinin imza aşamasına kadar geldiği ifade edildi.



Bu transferin tamamlanması için İtalya'ya giden yönetici Işıtan Gün'ün, Sassuolo Kulübü yetkileriyle masaya oturduğu ve Kaan Ayhan için tarafların anlaşma noktasına geldiği belirtildi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberi şu şekilde...



2024'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray 3 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Tarafların ödeme planı üzerinde son detayları görüşürken, Kaan Ayhan konusunda yaşanan olumlu gelişme, özellikle yeni yabancı düzenlemesi nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim'i mutlu etti.



YERLİ TAKVİYESİ



Hem savunma zaaflarını gidermek hem de kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu konuda Kaan ile işe başlamış oldu.



19 MAÇTA OYNADI



Bu sezon Serie A'da çok fazla şans bulamayan Kaan Ayhan, 19 müsabakada forma giydi, 5 karşılaşmayı 90 dakikada tamamladı. Stoper dışında sağ bek olarak da görev yapan Kaan, Euro 2020 grup maçlarında da şans bulmuştu.



