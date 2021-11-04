UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lokomotiv Moskova'yı karşı karşıya getirecek mücadeleden önce Rus ekibinin eski başkanı Nikolay Naumov'dan açıklama geldi.



"GALATASARAY JUVENTUS AYARINDA DEĞİL"



Mücadeleden beklentileri sorulan Naumov, "Her zaman zafere inanmalısınız. Lokomotiv Moskova, Avrupa Ligi'nde kalmak adına bu maçın son şans olduğunu anlamalı. Galatasaray bana çok güçlü bir takım gibi gelmedi, Juventus ayarında bir takım olduklarını söyleyemeyiz. Lokomotiv bu maçta bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Pozisyonlar, bir gol, hatta belki iki... Rakip açıkça saldıracak, yapmanız gereken en iyi oyununuzu ortaya koymak ve taktiği doğru bir şekilde uygulamak" şeklinde cevap verdi.



"YETENEKLERİMİZİ GÖSTERMELİYİZ"



Lokomotiv Moskova'nın tüm kapasitesi sahaya yansıtmak zorunda olduğunu belirten Naumov, "Lazio maçındaki gibi oynarsak sonuç gelmeyecektir. Savaşmayı ve tüm yeteneklerimizi göstermeyi denemeliyiz." ifadelerini kullandı.





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