Galatasaray, Juan Mata için veda mesajı yayımladı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Juan Mata için veda mesajı yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray, Juan Mata için veda mesajı yayımladı
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01 Temmuz 2023 17:56
Galatasaray, kulüple sözleşmesi biten Juan Mata için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Mata. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz Profesör." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, geçen yaz transfer döneminde İspanyol oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

 
 
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