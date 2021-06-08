Galatasaray, Jose Mourinho'yu bekliyor

Galatasaray, gelecek sezon savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, gündeme Mert Çetin geldi. Sarı-kırmızılılar, Mert Çetin transferi için Roma'nın hocası Mourinho'nun son kararını bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Jose Mourinho'yu bekliyor
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08 Haziran 2021 08:48
Galatasaray transfer komitesi, kısa süre önce Morgan De Sanctis ile görüşüp, Cengiz Ünder'le ilgili bilgi almıştı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin, AS Roma'nın menajeriyle yaptıkları toplantıda Mert Çetin için de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

DE SANCIS'TEN SÖZ ALINDI!

Sezonu Verona'da geçiren Mert'i kiralamak isteyen Galatasaray'ın, De Sanctis'ten söz aldığı ortaya çıktı.

KARARI JOSE MOURINHO VERECEK

Mourinho'nun göreve başlayıp, ayrılacak oyuncular hakkında karar vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a gelebileceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların, Roma kadar iki sezon kiralık gittiği Verona kulübünü de ikna etmesi gerekiyor.




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