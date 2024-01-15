Galatasaray, Jorginho için çare arıyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Jorginho'yu katmak isteyen Galatasaray, yıldız futbolcu için çare arıyor.6 milyon euroyu bulan yıllık maaşı ile bütçeyi hayli zorlayan İtalyan futbolcu için ortak bir yol bulunması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Jorginho için çare arıyor!
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15 Ocak 2024 10:49
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in formasını giyen Jorginho için Galatasaray, girişimlerine devam ediyor...

Bir süredir Aslan'ın gündeminde yer alan futbolcu için maliyet araştırması yapılıyor. Bu sezon 19 maçta forma giyen İtalyan orta saha için daha önce Aslan'a gelmeye sıcak baktığı bildirilmişti.

YILLIK 6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Jorginho'nun, özellikle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Galatasaray cephesinin eli bir hayli güçlü durumda. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde yıllık 6 milyon Euro civarında bir ücret alıyor. Arsenal ise kontrat nedeniyle kiralamaya sıcak bakmıyor.

VAKİT KAYBETMEYECEKLER

Cim Bom da bu konuda tecrübeli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor. Galatasaray Yönetimi, Jorginho konusunu bir an önce netleştirip, orta saha problemini gidermenin peşinde. Ancak yıldız oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa vakit kaybetmeden alternatif isimlere yönelinecek. 

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