İngiltere Premier Lig ekiplerinden'in formasını giyeniçin, girişimlerine devam ediyor...Bir süredir Aslan'ın gündeminde yer alan futbolcu içinBu sezon 19 maçta forma giyen İtalyan orta saha için daha öncebaktığı bildirilmişti.Jorginho'nun, özellikle sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Galatasaray cephesinin eli bir hayli güçlü durumda. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, Londra temsilcisinde yıllık 6 milyon Euro civarında bir ücret alıyor. Arsenal ise kontrat nedeniyle kiralamaya sıcak bakmıyor.Cim Bom da bu konuda tecrübeli futbolcuyu ikna etmenin yollarını arıyor. Galatasaray Yönetimi, Jorginho konusunu bir an önce netleştirip, orta saha problemini gidermenin peşinde. Ancak yıldız oyuncu ile anlaşma sağlanamazsa vakit kaybetmeden alternatif isimlere yönelinecek.