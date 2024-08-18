Galatasaray jokerini Fransa'da buldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, çok yönlü bir oyuncu için arayışlara başladı. Sarı-Kırmızılılar, bu anlamda rotasını Fransa'ya çevirdi. Yıldız isim, Okan Buruk'un prensi olmaya geliyor.
Gelen haberlere göre Cim Bom, Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın solunda ve hücumun solunda oynuyor oluşu ise teknik ekibin iştahını kabarttı.
Senegalli futbolcunun, teknik ekip tarafından tam not aldığı belirtilirken, transfer konusunda girişimlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Fakat genç oyuncu konusunda adım atılması için Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanacak ilk maçın sonucu da beklenebilir.
FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR
Jakobs'un da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ancak Fransa Ligue 1'de de görev almak istediği için bir süre daha beklemeyi tercih ettiği bilgisine ulaşıldı. Monaco; Jakobs'u, 2021 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
2 yıllık daha kontratı bulunan 25 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan talip olan birkaç takım daha var. Genç oyuncunun, kendisine yapılacak olan teklifleri dinledikten sonra son kararını vermesi bekleniyor.
Gelen haberlere göre Cim Bom, Ligue 1 ekiplerinden Monaco forması giyen Ismail Jakobs ile ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncunun savunmanın solunda ve hücumun solunda oynuyor oluşu ise teknik ekibin iştahını kabarttı.
Senegalli futbolcunun, teknik ekip tarafından tam not aldığı belirtilirken, transfer konusunda girişimlerin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Fakat genç oyuncu konusunda adım atılması için Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanacak ilk maçın sonucu da beklenebilir.
FRANSA'DA KALMAK İSTİYOR
Jakobs'un da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ancak Fransa Ligue 1'de de görev almak istediği için bir süre daha beklemeyi tercih ettiği bilgisine ulaşıldı. Monaco; Jakobs'u, 2021 yılında Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'den 6.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
2 yıllık daha kontratı bulunan 25 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan talip olan birkaç takım daha var. Genç oyuncunun, kendisine yapılacak olan teklifleri dinledikten sonra son kararını vermesi bekleniyor.
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