Galatasaray, Joe Aribo için ısrarcı

Galatasaray, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor.
26 yaşındaki 10 numara alt ligde oynamak istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, İngiliz ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Aribo, sezon başında 7 milyon euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı.
Njieryalı oyuncunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Joe Aribo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
26 yaşındaki 10 numara alt ligde oynamak istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, İngiliz ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Aribo, sezon başında 7 milyon euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı.
Njieryalı oyuncunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Joe Aribo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
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