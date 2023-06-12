Galatasaray, Joe Aribo için ısrarcı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Southampton'da forma giyen Joe Aribo için girişimlerini sıklaştırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Joe Aribo için ısrarcı
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12 Haziran 2023 11:40
Galatasaray, Premier Lig'den düşen Southampton'da forma giyen Joe Aribo için ısrarını sürdürüyor.

26 yaşındaki 10 numara alt ligde oynamak istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim, İngiliz ekibi ile görüşmelere devam ediyor. Aribo, sezon başında 7 milyon euro karşılığında Rangers'tan transfer edildi. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Aribo 28 maçta 2 gol attı.

Njieryalı oyuncunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Joe Aribo'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
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