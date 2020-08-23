Kadroda düşünülmeyen isimlerden Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması için menajerine haber gönderildi.



Tecrübeli futbolcu için Süper Lig'den birkaç kulüple görüşmeler yapılıyor. Galatasaray, Jimmy için bonservis talebinde bulunmayacak.





2022'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçen sezon 15 maçta 452 dakika süre aldı ve Türkiye Kupası'nda 1 asist yaptı.



