Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor

Galatasaray, beklenen performansı ortaya koyamayan Jimmy Durmaz için kulüp arayışlarına başladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Galatasaray, Jimmy Durmaz'a kulüp arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ağustos 2020 12:19
Kadroda düşünülmeyen isimlerden Jimmy Durmaz ile yolların ayrılması için menajerine haber gönderildi.

Tecrübeli futbolcu için Süper Lig'den birkaç kulüple görüşmeler yapılıyor. Galatasaray, Jimmy için bonservis talebinde bulunmayacak.


2022'ye kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki Jimmy Durmaz, geçen sezon 15 maçta 452 dakika süre aldı ve Türkiye Kupası'nda 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için