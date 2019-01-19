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Galatasaray, İzmit'i uzatmalarda devirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, uzatmaya giden maçta İzmit Belediyespor'u rakip sahada 86-84 yendi.

Kaynak: AA
Galatasaray, İzmit'i uzatmalarda devirdi
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19 Ocak 2019 20:33
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, uzatmaya giden maçta İzmit Belediyespor'u rakip sahada 86-84 yendi.

Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.

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