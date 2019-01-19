Galatasaray, İzmit'i uzatmalarda devirdi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, uzatmaya giden maçta İzmit Belediyespor'u rakip sahada 86-84 yendi.
Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.
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Normal süresi 77-77 berabere biten maçı kazanan Galatasaray, bu sonuçla ligde 9. galibiyetini alırken, İzmit Belediyespor 9. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 26 sayı ile İzmit Belediyespor takımından White oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın