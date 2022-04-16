Galatasaray, İzmit Belediye önünde seriyi bozmadı: 74-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasının erteleme maçında Galatasaray, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 74-63 mağlup etti.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini UMF Yapı İzmit Belediyespor 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili oynayan Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.
Galatasaray, üçüncü çeyreğini 61-51 önde geçtiği karşılaşmadan 74-63 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 5'i üst üste olmak üzere 16. galibiyetini aldı. UMF Yapı İzmit Belediyespor ise 18. yenilgisini yaşadı.
Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini UMF Yapı İzmit Belediyespor 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte daha etkili oynayan Galatasaray, soyunma odasına 36-35 üstün gitti.
Galatasaray, üçüncü çeyreğini 61-51 önde geçtiği karşılaşmadan 74-63 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 5'i üst üste olmak üzere 16. galibiyetini aldı. UMF Yapı İzmit Belediyespor ise 18. yenilgisini yaşadı.