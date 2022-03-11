Galatasaray, İzmir'e iniyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray yurda dönüyor. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, kafilenin rotayı İzmir'e çevirmesine neden oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İzmir'e iniyor
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11 Mart 2022 11:01
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.

İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.

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