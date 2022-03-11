UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda dün oynanan ilk maçta deplasmanda Barcelona ile 0-0 berabere kalan Galatasaray takımı bugün yurda dönüyor.
İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.
İstanbul'daki kötü hava şartları nedeniyle bu sabahki dönüş uçuşunu değiştirmek zorunda kalan Galatasaray kafilesi, TSİ 17.30'da Barselona'dan kalkacak THY'ya bağlı özel uçakla İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na inecek.