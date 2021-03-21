'Galatasaray iyi değil, sorumlusu Fatih Terim'

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.



Bu mağlubiyet sonrası konuşan teknik direktör Fatih Terim, "Yediğimiz gollerden sonra ben olsam kalkamayabiliriz. Kırılgan bir takımız. Bu sonucu yakıştıramadım benim takımıma. 11'e 11 devam etsek, 3-3'den sonra pozisyonlar bulacağımız aşikar. Kaybetmemek için alınan riskler, o risklerin de size getirdiği karşılık." ifadelerini kullanmıştı.



Beşiktaş - Fenerbahçe maçını daha önemli hale getiren Galatasaray'ın bu mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim, eleştirilen isim olmuştu.



A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Toroğlu, "Fatih Terim bu sene teknik direktörlük yapmıyor başka her şeyi yapıyor. Galatasaray iyi değil, bunun tek sorumlusu Fatih Terim'dir, hakem falan hikaye." ifadelerini kullandı.



