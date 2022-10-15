Galatasaray itiraz etti, VAR 'gol geçerli' dedi!

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu.
Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR'ı dinlese de Gavranovic'in attığı golü geçerli saydı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Pozisyonda herhangi bir ofsayt kararı da çıkmadı.
İşte yaşanan pozisyon:
Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu.
Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR'ı dinlese de Gavranovic'in attığı golü geçerli saydı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Pozisyonda herhangi bir ofsayt kararı da çıkmadı.
İşte yaşanan pozisyon:
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