Galatasaray itiraz etti, VAR 'gol geçerli' dedi!

Galatasaray Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu.Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR'ı dinlese de Gavranovic'in attığı golü geçerli saydı ve ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Pozisyonda herhangi bir ofsayt kararı da çıkmadı.