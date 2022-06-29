Galatasaray, İtalyan yıldız için pazarlık masasında!

Galatasaray , Roma'daki mukavelesinin son senesine giren El Shaarawy için girişimlere başladı. Oyuncunun transferiyle ilgili görüşmeler hız kazanırken yakın zamanda önemli gelişmelerin olabileceği konuşuluyor.



29 yaşındaki sol kanat oyuncusunun da bu transfere oldukça sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenildi. Bu anlamda oyuncunun Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulanıyor.



FORMA ŞANSI



Tecrübeli oyuncunun son zamanlarda sürekli yedek kalmaktan sıkıldığı ve daha çok forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtildi. Bu anlamda Galatasaray'a transferi oldukça avantajlı görünüyor.



Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon Roma'da 27 lig maçına çıkan El Shaarawy, sezonu 3 golle kapattı. Mısır asıllı İtalyan yıldız, 29 kez de İtalya forması giydi ve 6 gol kaydetti.





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