Galatasaray istiyordu, fiyatı artıyor!

Dinamo Moskova'nın 19 yaşındaki yıldız adayı Arsen Zakharyan için girişimde bulunan Galatasaray, Ermeni asıllı oyuncuyu ikna edemedi.



Rus kulübü de 15 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmedi ve bonservis pazarlığı yapmadı.



Zakharyan'ın serbest kalma maddesi haziran ayında 20 milyon Euro'ya, yıl sonunda ise 25 milyon Euro'ya çıkacak.



Rusya Milli Takımı'nı seçen genç futbolcu, Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde bulunuyor ancak Rusya'ya uygulanan politika nedeniyle Dinamo Moskova'da kariyerine devam ediyor.



19 yaşındaki Rus yıldızın babası Norayr Zakharyan, "Arsen'in benim baskım yüzünden Galatasaray'a gitmediği doğru değil. Bu bizim ortak kararımız. Türkiye'yi seçenekler arasında düşünmüyoruz. Arsen'i sakince futbol oynaması için rahat bırakmalarını istiyorum" dedi.



Genç oyuncuyu İngiliz kulübü Chelsea de yakından takip ediyor. Rus Milli Takımı'ndan da Zakharyan'ın Türkiye yerine İngiltere'ye gitmesi yönünde oyuncuya ve ailesine baskı yapıldığı iddia ediliyor.





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