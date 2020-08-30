"Galatasaray istedi, La Liga'ya gitti"

Galatasaray'ın istediği iddia edilen Shon Weissman, İspanya La Liga'ya gitti.

Haber; Sporx.com dış haberler
'Galatasaray istedi, La Liga'ya gitti'
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30 Ağustos 2020 18:22
Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve transfer olduğunu duyurdu.

BBC, Galatasaray ve Schalke'nin de istediği İsrailli golcünün La Liga ekiplerinden Valladolid'e imza attığını kaydetti.

24 yaşındaki 1.74'lük forvet, bu sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.

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