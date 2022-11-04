Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray, devre arasında yapacağı transfer hamleleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, forvet bölgesi dışında kanada da takviye yapmak için geceli gündüzlü koşuşturma halinde...



OSAME SAHRAOUI İDDİASI



Galatasaray'ın birçok oyuncu ile birlikte anılırken Norveç basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Daravisen'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Valerenga forması giyen Osame Sahraoui'yi transfer etmek istiyor.



Haber, "Galatasaray'ın gözü Osame Sahraoui'de" başlığıyla verilirken Norveç kulübünün sözleşmesi sezon sonunda bitecek genç oyuncu için önlem almaya hazırlandığı belirtildi.



İKİ KANATTA DA GÖREV YAPABİLİYOR



Sahraoui 29 maçta görev aldı. Fas asıllı Norveçli futbolcu, 6 gol ve 5 asiste imza attı. Genç yetenek Valerenga altyapısından yetişti. 2019 yılından beri A takımda forma giyen , iki kanatta da görev yapabiliyor.



OSAME SAHRAOUI KİMDİR?



Osame Sahraoui, 11 Haziran 2001 tarihinde Norveç'in Oslo kentinde dünyaya geldi. Fas asıllı Norveçli futbolcu futbola Hauketo IF altyapısında başladı. 2014 yılında Valerenga altyapısına tranfer oldu. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, 2019 yılında Valerenga'da A takıma yükseldi. Sahraoui, Norveç U21 Milli Takımı ile de 7 maça çıktı. Genç futbolcu, 1 gol kaydetti.























