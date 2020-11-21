Galatasaray istedi, İstanbul Valiliği izin vermedi!

Olağanüstü Genel Kurul kararı alan G.Saray'da başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, Mali Genel Kurul yapmadan 'seçim' açıklaması camiada büyük tepki görmüştü. Camiada, 1.5 yıl önce idari açıdan ibra edilmeyen yönetimin Mali Genel Kurul yapmaktan kaçındığı konuşuluyordu. Ancak sarı kırmızılıların 21 Eylül 2020'de, Mali Genel Kurul için İstanbul Valiliği'ne gerekli izinlerin verilmesi için başvurduğu ancak olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.



Divanda rapor okutulmamıştı



İstanbul Valiliği, 21 Ekim'de verdiği yanıtta Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda mevsimsel etkilerin de göz önüne alınarak geniş katılımlı toplantı ve genel kurulların 1 Aralık tarihine kadar ertelenmesi gerektiğini bildirdi. Valilikten iletilen bir başka belge ise Denetleme Kurulu ile ilgili... Geçen ay Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu'nun sunum yapması ve rapor okumasına ibra edilmediği, hükmünü yitirdiği gerekçesi ile izin verilmemişti.



Davadan yönetim lehine karar çıktı



Yönetimin, Denetim Kurulu'nun durumu ile ilgili başvurduğu İçişleri Bakanlığı'ndan "Dernekler mevzuatında derneklerin genel kurul toplantılarından organlarının ibra edilmemesi halinde oluşacak duruma ve işleyecek sürece ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından denetim kurulunun görev ve yetkilerinin devam edip etmediğinin mahkemece tespit edilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmiştir" yanıtı geldi. 16 Kasım'da görülen davada da yönetimin idari ibrasızlığı ortadan kalkmıştı.



Seçimin yapılma ihtimali de düşük



Sarı kırmızılılarda şimdi gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek 3. belgede! 19-26 Aralık'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapmak isteyen G.Saray'a mevcut pandemi tablosu nedeniyle izin verilmesine 'imkansız' gözü ile bakılıyor. Yönetimin ise Valilik yetkililerine 'seçimin' G.Saray Lisesi bahçesinde, açık alanda, adayların konuşma dahi yapmadan, kapalı zarf ile oy kullanma usulü ile yapılması görüşünü sundu. Fakat mevcut koşullarda camia içinde seçim için izin çıkma olasılığı çok düşük görülüyor.



