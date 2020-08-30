Galatasaray istedi, Göztepe 'takas' dedi!

Göz-Göz'ün altyapıdan yetiştirdiği kanat oyuncusu Halil Akbunar'a Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talip olurken, İzmir ekibi Cim-Bom'dan savunma oyuncusu Martin Linnes ve bir miktar para istedi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Galatasaray istedi, Göztepe 'takas' dedi!
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30 Ağustos 2020 11:59
Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Göztepe ve Galatasaray arasında bir takas gündeme geldi.

Göztepe altyapısından yetişen ve özellikle Süper Lig'deki performansıyla transferin en çok aranılan isimlerinden biri olan Halil Akbunar'a Galatasaray talip oldu. Cim-Bom'un teknik patronu Fatih Terim bir süredir gelişimini takip ettiği Halil'in alınması için yönetime rapor verdi.

GÖZLER GALATASARAY'DA

Bu gelişme üzerine İstanbul ekibi 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Göztepe Kulübü'nün kapısını çaldı. Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden Halil için teklifini ileten Galatasaray takas önerisiyle yanıt aldı.

Göz-Göz, bu transfere karşılık Cim- Bom'un sağ bek oyuncusu Martin Linnes'i istedi. Sarıkırmızılı ekip, Norveçli 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra Halil'in bonservisi için bir miktar da para talep etti.

Galatasaray bu talep sonrası düşünmek için süre isterken kulüpler transfer için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

GÖZTEPE'NİN ÇOCUĞU

Göztepe A-2 takımına Antalyaspor'dan transfer edilen Halil Akbunar, sarı-kırmızılı ekipte 8 sezondur oynuyor. Bir sezon Elazığ'a kiralanan futbolcu daha sonra Göz-Göz'ün Süper Lig'e çıkmasında önemli bir rol oynadı. Taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen Halil için, "Göztepe'nin çocuğu" yakıştırması yapılırken futbolcunun Galatasaray'a transferi merak konusu oldu.

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