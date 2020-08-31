Galatasaray istedi, gol kralı La Liga'ya gitti

Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve Valladolid'e 4 yıllık imza attı.
Daha önce Schalke ile birlikte Galatasaray ile de adı anılan İsrailli golcü için İspanyol ekibi 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
24 yaşındaki 1.74'lük forvet, geçen sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.
Daha önce Schalke ile birlikte Galatasaray ile de adı anılan İsrailli golcü için İspanyol ekibi 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.
24 yaşındaki 1.74'lük forvet, geçen sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.
Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.