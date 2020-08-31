Galatasaray istedi, gol kralı La Liga'ya gitti

Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve Valladolid'e 4 yıllık imza attı.



Daha önce Schalke ile birlikte Galatasaray ile de adı anılan İsrailli golcü için İspanyol ekibi 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.



24 yaşındaki 1.74'lük forvet, geçen sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.



Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.



