Galatasaray istedi, gol kralı La Liga'ya gitti

Galatasaray'ın da gündemine geldiği belirtilen Avusturya gol kralı Shon Weissman, Valladolid'e transfer oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Galatasaray istedi, gol kralı La Liga'ya gitti
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31 Ağustos 2020 17:37
Avusturya Ligi'nde Wolfsberger ile yıldızlaşan Shon Weissman, takımına veda etti ve Valladolid'e 4 yıllık imza attı.

Daha önce Schalke ile birlikte Galatasaray ile de adı anılan İsrailli golcü için İspanyol ekibi 4 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

24 yaşındaki 1.74'lük forvet, geçen sezon takımı ile 40 maça çıktı ve bu maçlarda takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Weissman, daha önce ülkesin Maccabi Haifa ve Kiryat Shmona formaları giydi ve geçen yaz bedelsiz olarak Wolfsberger'e transfer oldu.

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