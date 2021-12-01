Galatasaray istedi, Arsenal bırakmadı!

İngiliz The Sun gazetesi son günlerde adı Galatasaray'la anılan Muhammed Elneny için kötü haberi verdi.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray istedi, Arsenal bırakmadı!
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01 Aralık 2021 13:58
İngiliz The Sun gazetesi son günlerde adı Galatasaray'la anılan Muhammed Elneny için kötü haberi verdi.

Haberde, "Arsenal, Muhammed Elneny'nin sözleşmesini erken feshetmeyecek. Mısırlı sezon sonunda ayrılabilecek" denildi.

Muhammed'in babası Nasser de "Şu an Arsenal'de devam ediyor. Sezon sonunda tekliflere bakacağız" diye konuştu. 


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