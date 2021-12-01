İngiliz The Sun gazetesi son günlerde adı Galatasaray'la anılan Muhammed Elneny için kötü haberi verdi.
Haberde, "Arsenal, Muhammed Elneny'nin sözleşmesini erken feshetmeyecek. Mısırlı sezon sonunda ayrılabilecek" denildi.
Muhammed'in babası Nasser de "Şu an Arsenal'de devam ediyor. Sezon sonunda tekliflere bakacağız" diye konuştu.
Haberde, "Arsenal, Muhammed Elneny'nin sözleşmesini erken feshetmeyecek. Mısırlı sezon sonunda ayrılabilecek" denildi.
Muhammed'in babası Nasser de "Şu an Arsenal'de devam ediyor. Sezon sonunda tekliflere bakacağız" diye konuştu.