Galatasaray istedi, Almanlar kapıyor!

Transferde Galatasaray ile anılan Abdou Diallo'ya Alman ekibi Leipzig de talip oldu. PSG'nin oyuncusu için Almanlar kiralama teklifini yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray istedi, Almanlar kapıyor!
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31 Ağustos 2022 14:02
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli defans oyuncusu Abdou Diallo ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.

LEIPZIG, DIALLO'YU İSTİYOR

PSG ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan, hem Fransa hem de Senegal vatandaşı olan futbolcuya Alman ekibi Leipzig ciddi şekilde ilgi gösteriyor.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR

Fransız basını, 26 yaşındaki defans oyuncusu için Leipzig'in satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Şu anda en güçlü adayın Leipzig olduğu iddia ediliyor.

GALATASARAY VE BENFICA DA DEVREDE

Ayrıca haberde futbolcu için Portekiz'den Benfica ve Türkiye'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi. Abdou Diallo, sol bek, stoper ve önlibero mevkilerinde oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya 18 milyon euro değer biçiliyor.

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