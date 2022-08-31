Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint Germain'de forma giyen Senegalli defans oyuncusu Abdou Diallo ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.



LEIPZIG, DIALLO'YU İSTİYOR



PSG ile 2025 yılına kadar kontratı bulunan, hem Fransa hem de Senegal vatandaşı olan futbolcuya Alman ekibi Leipzig ciddi şekilde ilgi gösteriyor.



KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR



Fransız basını, 26 yaşındaki defans oyuncusu için Leipzig'in satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığını ve görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Şu anda en güçlü adayın Leipzig olduğu iddia ediliyor.



GALATASARAY VE BENFICA DA DEVREDE



Ayrıca haberde futbolcu için Portekiz'den Benfica ve Türkiye'den Galatasaray'ın da devrede olduğu ifade edildi. Abdou Diallo, sol bek, stoper ve önlibero mevkilerinde oynayabiliyor. Transfermarkt verilerine göre futbolcuya 18 milyon euro değer biçiliyor.





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