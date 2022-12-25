Galatasaray İstanbulspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor, sarı kırmızılı taraftarlar mücadeleyi izlemek için google'da arama yapıyor. İşte maçla ilgili tüm son dakika gelişmeleri

Galatasaray İstanbulspor Süper Lig maçı izle! Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI CANLI, TIKLA













GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?



Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir. GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



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GALATASARAY İSTANBULSPOR BEIN SPORTS HABER İZLE









Kerem Aktürkoğlu'na 'moral' zammı



Dünya Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı. Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu. Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.



Eksikler



Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.



Muhtemel 11'ler



Galatasaray

Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis







İstanbulspor

Jensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahim



45. kez karşı karşıya



Galatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.



Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar



Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 56 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı. İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Galatasaray son 3 maçını kazandı



Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.



Galatasaray, bıraktığı gibi başlamak istiyor!



Üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak. Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Sacha Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek. Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...



Okan Buruk: "Zirveye kadar durmak yok"



Üst üste gelen Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray, İstanbulspor'u da seriye eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak ve bu maçlardan 9 puan hedefleniyor. İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, yakaladıkları rüzgarın tersine dönmemesi için İstanbulspor maçının çok önemli olduğunu kaydetti. Hazırlık döneminin geride kaldığını ifade eden Buruk, "Artık her şeyimizle lige odaklanmalıyız. Taraftarlarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Ama öncelikli hedefimiz zirve.. Zirveyi alana kadar durmak yok" diye konuştu.



Mertens: "Galatasaray isterse seve seve imzalarım"



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınında yer alan transfer iddiasının doğru olmadığını söyledi. Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi. Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu.



GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMİ



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.



GALATASARAY İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ SON FORM DURUMU



Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.



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Olimpiu Morutan: "Daha güçlü döneceğim"



Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu. FCSB'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu. Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan, "Daha iyi olmak çalışıyorum. Galatasaray'da şans bulduğum için memnunum ve hala onların oyuncusuyum" dedi. Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan, "Altından kalkamayacağım şeyler oldu. Ama zaman hepsini iyileştirecek. Burada seviyemi yükseltmeliyim. Bir gün geri döneceksem daha güçlü dönmek istiyorum. Beni Gica Hagi ve Gica Popescu ile karşılaştırıyor. Ancak endişelenmeme gerek yok. Sahaya odaklandım" ifadesini kullandı.



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile İstanbulspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile İstanbulspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Dünya Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı. Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu. Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.Galatasaray'da sarı kart cezalısı Fernando Muslera ile sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Mathias Ross kadroda yer almayacak. Galatasaray'da ayrıca Sacha Boey, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında görev yapamayacak.Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, GomisJensen, Oğuzhan, Mehremic, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca, Jetmir, Ethemi, İbrahimGalatasaray ile İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 29, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı. Rekabette Galatasaray'ın toplam 100 golüne, İstanbulspor 40 golle yanıt verebildi.Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi. Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 56 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 20 gol gördü.Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı. İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.Süper Lig'deki son 4 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 3 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 10. haftada deplasmanda 2-1'lik skorla Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki hafta Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, 12. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, 13. haftada Beşiktaş'ı 2-1 ve 14. haftada Medipol Başakşehir'i 7-0 yenerek, son 3 maçında 9 puan topladı.Üst üste gelen Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına moralli giren Galatasaray, Süper Lig'e İstanbulspor maçıyla dönüyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da hedef bu 3 maçta 9 puan almak ve 6'lı seriyi tamamlamak. Cezalı Muslera ve tedavisi devam eden Icardi bu hafta Aslan'ı yalnız bırakacak. Teknik direktör Okan Buruk, kupada dinlendirdiği as oyuncuları Sacha Boey, Abdülkerim, Kerem ve Mertens'e İstanbulspor maçında ilk 11'de forma verecek. Bu arada Galatasaray'da Sacha Boey, Abdülkerim, Torreira, Oliveira ve Kerem sarı kart cezası sınırında...Üst üste gelen Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetleriyle Dünya Kupası arasına mutlu giren Galatasaray, İstanbulspor'u da seriye eklemeyi planlıyor. Sarı-kırmızılı takım, 8 Ocak'ta oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 maçlık galibiyet serisiyle gitmenin planlarını yapıyor. Galatasaray, Kadıköy'e kadar sırasıyla İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak ve bu maçlardan 9 puan hedefleniyor. İstanbulspor maçı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, yakaladıkları rüzgarın tersine dönmemesi için İstanbulspor maçının çok önemli olduğunu kaydetti. Hazırlık döneminin geride kaldığını ifade eden Buruk, "Artık her şeyimizle lige odaklanmalıyız. Taraftarlarımız bizden şampiyonluk bekliyor. Ama öncelikli hedefimiz zirve.. Zirveyi alana kadar durmak yok" diye konuştu.Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Belçika basınında yer alan transfer iddiasının doğru olmadığını söyledi. Belçika basını, Anderlecht'in Dries Mertens'i kadrosuna katmak istediğini ileri sürdü. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi bulunan deneyimli yıldızın sezonun bitmesiyle birlikte, Belçika ekibine geri dönebileceği belirtildi. Kariyerinde PSV ve Napoli gibi takımlarda forma giyen Mertens, Anderlecht altyapısında yetişmişti. Buna karşılık Mertens, Belçika basınında yer alan iddianın doğru olmadığını söyledi. Galatasaray'la 1+1 yıllık sözleşmesi olduğunu kaydeden yıldız oyuncu, "Galatasaray kalmamı isterse seve seve imza atarım" şeklinde konuştu.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, İstanbulspor'u konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Galatasaray - İstanbulspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.Ligde geride kalan 12 müsabakada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 27 puan topladı. Galatasaray, ligde 14. haftayı ikinci sırada tamamladı. Süper Lig'de çıktığı maçların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 9'unu kaybeden İstanbulspor ise 8 puan elde etti. Sarı-siyahlı ekip, 14. haftayı 18. sırada bitirdi.Olimpiu Morutan, Galatasaray'dan sezon sonuna kadar kiralık gittiği İtalya'nın Pisa takımına hızla adapte oldu. FCSB'den 3.5 milyon euroya transfer edilen Rumen oyuncu, Galatasaray dönemi hakkında konuştu. Çok fazla baskı nedeniyle kendini bir türlü kabul ettiremediğini belirten Morutan, "Daha iyi olmak çalışıyorum. Galatasaray'da şans bulduğum için memnunum ve hala onların oyuncusuyum" dedi. Galatasaray'da kendisinden kaynaklanan bazı sıkıntılar olduğunu ifade eden Morutan, "Altından kalkamayacağım şeyler oldu. Ama zaman hepsini iyileştirecek. Burada seviyemi yükseltmeliyim. Bir gün geri döneceksem daha güçlü dönmek istiyorum. Beni Gica Hagi ve Gica Popescu ile karşılaştırıyor. Ancak endişelenmeme gerek yok. Sahaya odaklandım" ifadesini kullandı.

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