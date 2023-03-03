Galatasaray, İstanbulspor ile özel maçta karşılaşacak!

Galatasaray ile İstanbulspor cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Abone Ol
Galatasaray, İstanbulspor ile özel maçta karşılaşacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2023 16:00
Galatasaray ile İstanbulspor cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi BeIN Sports şifresiz yayınlayacak.

İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ