Galatasaray ile İstanbulspor cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi BeIN Sports şifresiz yayınlayacak.
İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak.
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftayı maç yapmadan geçecek iki takım arasındaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi BeIN Sports şifresiz yayınlayacak.
İstanbulspor'un ev sahipliğindeki karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ