Galatasaray, İstanbul'da kabus yaşıyor

Sarı-kırmızılılar bu sezon tüm puan kayıplarını İstanbul'da oynadığı karşılaşmalarda yaşadı

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray, İstanbul'da kabus yaşıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2020 10:51
Karagümrük karşısında yenilgi ile sahadan ayrılan Galatasaray, bu sezon İstanbul sınırları içerisinde oynadığı 9 maçta 13 puan kaybetti. Fatih Terim'in ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, 11 gol atıp, 6 gol yedi.

 İstanbul'da Kasımpaşa, Alanya ve Karagümrük'e kaybeden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Aslan; Gaziantep, Başakşehir, Ankaragücü ve Hatay'ı yendi. Galatasaray bu sezon İstanbul dışında oynadığı 3 maçta Erzurum ve Sivas'ı 2-1, Rize'yi de 4-0 yenip 12 puanın sahibi oldu.
 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için