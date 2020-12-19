Galatasaray, İstanbul'da kabus yaşıyor

Karagümrük karşısında yenilgi ile sahadan ayrılan Galatasaray, bu sezon İstanbul sınırları içerisinde oynadığı 9 maçta 13 puan kaybetti. Fatih Terim'in ekibi 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, 11 gol atıp, 6 gol yedi.





İstanbul'da Kasımpaşa,

Alanya ve Karagümrük'e

kaybeden

sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Kayserispor ile berabere kaldı. Aslan; Gaziantep, Başakşehir, Ankaragücü ve Hatay'ı yendi. Galatasaray bu sezon İstanbul dışında oynadığı 3 maçta Erzurum ve Sivas'ı 2-1, Rize'yi de 4-0 yenip 12 puanın sahibi oldu.