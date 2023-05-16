Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı kurduğu üstünlükle öne çıktı.
Sadece geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Aslan, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçı da kazandı.
İSTANBULSPOR'A 102 GOL
Öte yandan İstanbulspor'un lig tarihinde en çok gol yediği rakibi G.Saray. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine toplam 102 gol atarken maç başına 2.3'lük ortalamaya ulaştı.
Sadece geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Aslan, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçı da kazandı.
İSTANBULSPOR'A 102 GOL
Öte yandan İstanbulspor'un lig tarihinde en çok gol yediği rakibi G.Saray. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine toplam 102 gol atarken maç başına 2.3'lük ortalamaya ulaştı.