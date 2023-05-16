Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün

Sadece geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Galatasaray, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçta da galip geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı üstün
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16 Mayıs 2023 09:03
Galatasaray bu sezon İstanbul takımlarına karşı kurduğu üstünlükle öne çıktı.

Sadece geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a yenilen Aslan, diğer İstanbul kulüpleri ile oynadığı 5 maçı da kazandı.

İSTANBULSPOR'A 102 GOL

Öte yandan İstanbulspor'un lig tarihinde en çok gol yediği rakibi G.Saray. Sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibine toplam 102 gol atarken maç başına 2.3'lük ortalamaya ulaştı. 

 
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