Galatasaray, İstanbul takımlarına ilk kez takıldı

Evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.



İLK KEZ 3 GOL YEDİ



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.





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