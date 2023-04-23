Galatasaray, İstanbul takımlarına ilk kez takıldı

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, bu sezon ilk kez bir İstanbul takımına puan kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İstanbul takımlarına ilk kez takıldı
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23 Nisan 2023 22:18
Evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, bu sezon İstanbul takımları karşısında ligde ilk kez puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce HangiKredi Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynadığı ikişer, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile yaptığı birer maçtan galibiyetle ayrılmıştı.

İLK KEZ 3 GOL YEDİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez kalesinde 3 gol gördü. Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce en fazla iki kez topu ağlarından çıkarmıştı.

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