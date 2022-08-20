Galatasaray, İstanbul şanssızlığını kırdı

Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İstanbul takımlarına karşı deplasmanda 5 maç sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, İstanbul şanssızlığını kırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2022 01:17
Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle geçen Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ