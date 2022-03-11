Galatasaray, İstanbul'a gelemiyor!

Beşiktaş maçının hazırlıklarına Barselona'da başlayacak Galatasaray'ın İstanbul'a dönüş tarihi değişti.



Galatasaray kafilesinin İstanbul'daki kar yağışından dolayı Barselona'daki programını bir gün daha uzattığı takımın en erken 12 Mart'ta ülkeye dönmesinin ön görüldüğü öğrenildi.



Sarı-kırmızılıların İstanbul'a inememesi halinde Antalya gibi farklı havaalanlarına gitme olasılığı da bulunuyor.





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