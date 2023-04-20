Galatasaray, İstanbul'a demir atacak!

Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak.



Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak.



Aslan, sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.



Galatasaray'ın kalan fikstürü



Karagümrük

Beşiktaş (D)

Başakşehir

İstanbulspor (D)

Sivasspor

Ankaragücü (D)

Fenerbahçe

Hatayspor (3-0 H)





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