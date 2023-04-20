Galatasaray, İstanbul'a demir atacak!

Galatasaray, ligin geri kalanında sadece 1 kez İstanbul dışına çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İstanbul'a demir atacak!
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20 Nisan 2023 11:12
Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçıyla birlikte 5 hafta İstanbul'dan çıkmayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu maçların 3'ünü evinde, 2'sini de deplasmanda oynayacak.

Aslan, sırasıyla evinde Karagümrük, deplasmanda Beşiktaş, sahasında Başakşehir, dış sahada İstanbulspor ve son olarak da Sivasspor'u konuk edecek.

Galatasaray'ın kalan fikstürü

Karagümrük
Beşiktaş (D)
Başakşehir
İstanbulspor (D)
Sivasspor
Ankaragücü (D)
Fenerbahçe
Hatayspor (3-0 H)

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