Galatasaray İspanya'da galibiyet çıkaramadı

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. Hafta maçında Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Iberostar Tenerife'ye 85-72 mağlup oldu.

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Galatasaray İspanya'da galibiyet çıkaramadı
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18 Kasım 2020 07:43
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine deplasmanda 85-72 mağlup oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım organizasyonda ikinci mağlubiyetini yaşadı. Iberostar Tenerife ise ikinci galibiyetini aldı.

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Iberostar Tenerife 20-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte farkı açan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-25 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Iberostar Tenerife, üçüncü periyodunu 65-47 önde geçtiği karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.



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