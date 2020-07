Galatasaray, İrfan Can için görüştü; Sevilla zorladı

Başakşehir'e transfer olduğu günden bu yana futbolunu yükselten, Milli Takım'a yükselen ve değişilmez isimlerden olan İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durağı'nın İspanya olması bekleniyor



La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile temasta olan İrfan Can için Galatasaray da devreye girdi.



Milli yıldızın menajeri, Sevilla ile anlaştıktan sonra Galatasaray'ın da ısrarı üzerine sarı-kırmızılı kulüple görüşmeler yaptı. Ancak İrfan Can'ın maliyetinin Galatasaray için yüksek olduğu ve 24 yaşındaki yıldızın yeni sezondaki rotasının yüksek ihtimalle İspanya olacağı öğrenildi.



Bu sezon şampiyonluğa koşan Başakşehir'de 27 lig maçında forma giyen İrfan Can, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki kritik Mönchengladbach maçında attığı golle, Başakşehir'in tur atlamasında başrol oynamıştı.