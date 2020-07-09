Galatasaray, İrfan Can için görüştü; Sevilla zorladı

Başakşehir'in yükselen yıldızı İrfan Can Kahveci transfer dönemi açılmadan birçok kulübün gözdesi haline gelmişti. Milli yıldızın İspanya'dan bir kulüple anlaştığı, Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi

Haber; Haberturk
Galatasaray, İrfan Can için görüştü; Sevilla zorladı
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09 Temmuz 2020 11:53
Başakşehir'e transfer olduğu günden bu yana futbolunu yükselten, Milli Takım'a yükselen ve değişilmez isimlerden olan İrfan Can Kahveci'nin yeni sezondaki durağı'nın İspanya olması bekleniyor

La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla ile temasta olan İrfan Can için Galatasaray da devreye girdi.

Milli yıldızın menajeri, Sevilla ile anlaştıktan sonra Galatasaray'ın da ısrarı üzerine sarı-kırmızılı kulüple görüşmeler yaptı. Ancak İrfan Can'ın maliyetinin Galatasaray için yüksek olduğu ve 24 yaşındaki yıldızın yeni sezondaki rotasının yüksek ihtimalle İspanya olacağı öğrenildi.

Bu sezon şampiyonluğa koşan Başakşehir'de 27 lig maçında forma giyen İrfan Can, 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki kritik Mönchengladbach maçında attığı golle, Başakşehir'in tur atlamasında başrol oynamıştı.



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