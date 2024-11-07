Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı 24. maçta 5. kez kazandı.
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.
Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor
Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.
Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor