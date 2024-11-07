Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini aldı!

Galatasaray, Tottenham galibiyetiyle İngiliz takımlarına karşı 5. zaferini elde ederek Avrupa'daki başarı hanesine bir yenisini daha ekledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyetini aldı!
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07 Kasım 2024 23:37
Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı 24. maçta 5. kez kazandı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor

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