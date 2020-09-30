Galatasaray, InGame Group ile iş birliği yapacak

Galatasaray Kulübü ile InGame Group arasında iş birliği anlaşması imzalandı.



Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen törene Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar, InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Burak Gözalan, InGame Group Kurucu Ortağı Genco Alp katıldı.



İmza töreninde açıklamalarda bulunan Yusuf Günay, "InGame Group ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza atıyoruz. Zula, 100'den fazla ülkede 11 dilde ve 30 milyon kişinin faaliyette bulunduğu bir oyun. Galatasaray Spor Kulübümüz gibi Türkiye'den çıkıp dünyaya mal olmuş bir marka haline gelmiş. Yüzde 100 Türk malı bir marka olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Galatasaray Kulübü Zula Espor Takımı olarak son 5 sezonun 4'ünde şampiyon olduk. Kurallara göre 2. yıldızı taktık. Futbol takımında olduğu gibi 4. yıldızı da takmayı hedefliyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak önemli bir gelirimiz olacak." diye konuştu.



Dünyada espor pazarı hakkında bilgi veren Dorukhan Acar ise "Oyun pazarı dünyada 152 milyar dolara erişmiş durumda. Yılda da yüzde 9 büyüyor. Espor da bunun yaklaşık 1 milyar dolarını kapsıyor. Ülkemizde de oyun pazarında son rakamlar 826 milyon dolar civarında. 13 milyon para ödeyen, toplamda da 30 milyon da oyun oynayan kişi hesaplanıyor. Bir Türk oyununun dünyaya bu boyutta yayılması hepimizi gururlandırıyor. Zula ile ortaklığımız her sene büyüyerek devam ediyor. Ticari anlaşmamız, hem katılım bedeli almak hem oyun içinde satılan ürünlerden gelir paylaşımı yapmak hem de Zula firmasının yeni çıkardığı bazı ürünler özelinde iletişim sponsorluğu yapmak. Taraftarlarımız, oyun içinde Galatasaray ürünlerini alırsa kulübümüz daha fazla gelir elde edebilir." ifadelerini kullandı.



- Gözalan: "Galatasaray ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var"



Burak Gözalan, Galatasaray Kulübü ile uzun yıllara dayanan bir iş birliği içinde olduklarını söyledi.



Alanlarında öncü firma olduklarını aktaran Gözalan, şunları kaydetti:



"Galatasaray ile uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz var. Bu iş birliği hem çapını hem de hedeflerini artırarak devam ediyor. InGame için sadece oyun sektöründe uluslararası başarıya ulaşmış bir oyun oluşturmakla kalmadık. Ülkemiz için tüm dünyada geleceğin sporu olarak tanımlanan espor alanında yatırımlarımıza devam ediyoruz. Geçen yıllarda 10 milyon liraya yakın yatırım yapıldı. Bu alanda öncü firma olmaktan gurur duyuyoruz. Zula Süper Ligi bu yatırımların başında geliyor. Bugüne kadar 10 bine yakın lisanslı sporcu oluşturduk. Bununla gurur duyuyoruz. Zula Süper Ligi'nin kurulduğundan beri müsabakalarda boy gösteren, geride kalan 5 sezonun 4'ünde ipi önde göğüsleyen Galatasaray takımı da bizim göz bebeğimiz."



Galatasaray Kulübü üyesi olduğunu aktaran Genco Alp de "İlkleri yapan kulüp Galatasaray gibi biz de kendi alanımızda ilkleri yapıyoruz. Galatasaray gibi dünyaya mal olmuş bir marka ile iş birliği yapmak bizim için çok önemli." diye konuştu.



İmzaların atılmasının ardından katılımcılar birbirine forma hediye etti. Galatasaray Espor Takımı da kazandıkları kupalarla basın mensuplarına poz verdi.



