Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor!

Galatasaray, zorlu Göztepe virajından galibiyetle döndü, düşme potası ile puan farkı 6'ya yükseldi. Şimdi ise Galatasaray'ı çok zorlu 6 hafta bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor!
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22 Şubat 2022 09:11
Kâbus gibi bir sezon geçiren Galatasaray, son olarak Göztepe'yi yendi.

Sarı-Kırmızılılar'ın ateş hattı ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Şimdi ise Cim Bom'u çok daha zorlu bir fikstür bekliyor. Aslan, gelecek 6 haftada birbirinden kritik maçlara çıkacak.

İlk olarak önümüzdeki hafta ligde kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor olacak. Sonrasında zirve takibini sürdüren Konyaspor deplasmanına gidilecek.

İki derbi var

Ardından Aslan'ın rakipleri Beşiktaş ve Gaziantep FK olacak. Sonraki iki maçta da Karagümrük'ün yanı sıra Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Galatasarat, bu 6 haftalık periyot içerisinde düşme hattında yer alan, şampiyonluk ve Avrupa hattı için mücadele veren rakipleriyle zorlu bir periyoda girecek. 

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