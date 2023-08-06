Galatasaray'ın zorlu fikstürü başlıyor

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ve iki kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, yoğun bir maç takviminin içine giriyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan başlayan Galatasaray, Ağustos'un sonuna kadar Avrupa arenasında olacak. Zalgiris'i eleyen Galatasaray, Sloven ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşti.
İlk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak Sarı-Kırmızılılar'ın takvimi, bu mücadeleden sonra sıkışacak. Galatasaray, 12 Ağustos'ta ligin ilk maçı için Kayseri'ye gidecek. Ayın 15'inde ise Şampiyonlar Ligi rövanşına çıkacak. Ardından ligin 2. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
5 MAÇ DEPLASMANDA
Cim Bom, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na kalması durumunda 22 veya 23 Ağustos'ta gruplara yükselmek için sahaya çıkacak. Ljubljana'ya elenilmesi halinde ise bu kez UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda ter dökecek. Galatasaray, bu süreçte neredeyse dört günde bir resmi maç yapacak. Sarı-Kırmızılılar, Olimpija Ljubljana karşılaşmasından itibaren 27 günde 8 kez sahaya çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçların 5'ini deplasmanda oynayacak.
İlk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak Sarı-Kırmızılılar'ın takvimi, bu mücadeleden sonra sıkışacak. Galatasaray, 12 Ağustos'ta ligin ilk maçı için Kayseri'ye gidecek. Ayın 15'inde ise Şampiyonlar Ligi rövanşına çıkacak. Ardından ligin 2. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.
5 MAÇ DEPLASMANDA
Cim Bom, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na kalması durumunda 22 veya 23 Ağustos'ta gruplara yükselmek için sahaya çıkacak. Ljubljana'ya elenilmesi halinde ise bu kez UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda ter dökecek. Galatasaray, bu süreçte neredeyse dört günde bir resmi maç yapacak. Sarı-Kırmızılılar, Olimpija Ljubljana karşılaşmasından itibaren 27 günde 8 kez sahaya çıkacak. Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçların 5'ini deplasmanda oynayacak.