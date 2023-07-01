Galatasaray'ın zor hedefi: Daichi Kamada

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi sona eren Japon yıldız Daichi Kamada'yı gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın zor hedefi: Daichi Kamada
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01 Temmuz 2023 10:14
Son güncelleme 01 Temmuz 2023 10:37
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Franfurt ile sezon sonu itibarıyla kontratı biten Japon yıldız oyuncu Daichi Kamada için harekete geçti ve transfer için nabız yoklaması yaptı.
 
ZORLU BİR TRANSFER
 
10 numara, forvet arkası ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan 26 yaşındaki yıldız futbolcu için Cimbom, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Japon yıldızın şartlarını soran ancak; henüz resmi bir teklif yapmayan Galatasaray'ın bu transferde Avrupa kulüpleriyle rekabet halinde olması ise dikkati çekiyor. Bonservisi elinde olan futbolcunun adı İtalyan devi Milan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyor. Daha önce 27 milyon Euro değer biçilen oyuncunun geleceğine dair henüz kesin kararını vermediği öğrenildi.
 
22 GOLE KATKI SAĞLADI
 
Geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasıyla 47 maça çıkan Kamada, 16 gol atarken, 6 da asist katkısı verdi. Gerçekleşmesi zor bir transfer olan görülen Kamada daha önce Sint-Truidense ve Sagan Tosu takımlarında forma giymişti.
 
HEDEF TAKIM İSTİYOR
 
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Daichi Kamada, yeni sezonda hedef bir takımda oynamak istiyor. Kamada, Japonya Milli Takım formasıyla 29 maçta 6 gol kaydetti.

 
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