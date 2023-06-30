Galatasaray'ın Zaniolo kararı: "Ya 35 ya hiç!"

Zaniolo, "Juventus'a gitmek isterim" dedi ama Galatasaray'ın tavrı net. Oyuncunun bonservisinde indirim yapılması söz konusu değil..

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'ın Zaniolo kararı: 'Ya 35 ya hiç!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Haziran 2023 13:27
Nicolo Zaniolo, La Gazzetta dello Sport'a "Her zaman bir Juventus hayranı oldum. Çok iyi bir kulüp, orada oynamayı çok isterim. Ancak iki tarafın da mutlu olacağı şartlar oluşması gerek" dedi.

Bu sözlerin ardından sarı-kırmızılı taraftarların kafasındaki, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği hakkındaki soru işaretleri iyice arttı.

Galatasaray'ın planı ise net... Yönetim, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Mancini'nin görevde kaldığı süre içinde her zaman Zaniolo'yu takıma çağırmasına kesin gözü ile bakıyor.

TAKAS TEKLİFİNE KAPALI

Bu nedenle, yıldız futbolcunun 35 milyon Euro olan serbest kalma bedelinde indirime gitmeden değerini bulması beklenecek.

Transferde pazarlık ve takası elinin tersi ile itmeye hazırlanan sarı-kırmızılı idareciler, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oyuncudan da faydalanmak istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery